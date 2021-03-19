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Рейтинг парламентских партий: каким политическим силам доверяют украинцы

Автор: Александр Белоус

Каждой из пяти парламентских партий доверяет не более четверти украинцев. Больше всего респондентов на момент проведения опроса доверяли партии "Слуга народа" - 25%.

Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС.

Кроме того, по 21-22% доверяют партиям "Европейская солидарность", "Батькивщина" и "ОПЗЖ".

На западе Украины самый низкий уровень доверия к представителям партии "ОПЗЖ" - 65% респондентов там не доверяют ей (доверяют 11%). При этом партиям "Европейская Солидарность" и "Слуга народа" доверяют 30% и 26% соответственно.

Для центра Украины характерным является доверие к партиям "Слуга народа" и "Батькивщина" - доверие к обоим составляет 26%, несколько ниже доверие к "Европейской солидарности" (22%). Последние места в рейтинге доверия среди партий занимают "Голос" и "ОПЗЖ" - 17% и 16% соответственно.

На востоке Украины больше всего доверяют партии "ОПЗЖ" - 37%. На юге эта партия имеет доверие в 29%, что лишь на 3% больше, чем у "Слуги народа".

Киевским международным институтом социологии (КМИС) в течение декабря 2020 года было проведено два опроса общественного мнения во всех регионах Украины за исключением оккупированных Россией территорий. Опросы были проведены методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера) и методом личного интервью. Выборка состояла с 2001 респондента для каждого из опросов. Теоретическая погрешность выборки не превышает 3,3% для первого и 2,4% для второго опросов.

Напомним, по данным опроса Центра Разумкова, если бы выборы в Верховную раду проходили в начале марта 2021 года, больше всего голосов получила бы партия "Слуга народа". Ее поддерживают 26,5% тех, кто примет участие в выборах и определился, за какую партию голосовать.

По данным опроса Центра Разумкова, если бы президентские выборы происходили в начале марта 2021 года, в первом больше всего голосов получил бы Владимир Зеленский (19% всех опрошенных, или 27% тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого будет голосовать).

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