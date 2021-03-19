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Рейтинг парламентських партій: яким політичним силам довіряють українці

Автор: Олександр Білоус

Кожній з п'яти парламентських партій довіряє не більше чверті українців. Найбільше респондентів на момент проведення опитування довіряли партії "Слуга народу" - 25%.

Про це свідчать дані опитування КМІС.

Крім того, по 21-22% довіряють партіям "Європейська солідарність", "Батьківщина" та "ОПЗЖ".

На заході України найнижчий рівень довіри до представників партії "ОПЗЖ" - 65% респондентів там не довіряють їй (довіряють 11%). Тим часом партіям "Європейська Солідарність" та "Слуга народу" довіряють 30% та 26% відповідно.

Для центру України характерним є довіра до партій "Слуга народу" та "Батьківщина" - довіра до обох становить 26%, дещо нижча довіра до "Європейської солідарності" (22%). Останні місця у рейтингу довіри серед партій посідають "Голос" та "ОПЗЖ" - 17% та 16% відповідно.

На сході України найбільше довіряють партії "ОПЗЖ" - 37%. На півдні ця партія має довіру в 29%, що лише на 3% більше, ніж у "Слуги народу".

Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) протягом грудня 2020 року було проведено два опитування громадської думки в усіх регіонах України за винятком окупованих Росією територій. Опитування були проведені методом CATI (телефонні інтерв’ю з використанням комп`ютера) та методом особистого інтерв’ю. Вибірка складалась з 2001 респондента для кожного з опитувань. Теоретична похибка вибірки не перевищує 3,3% для першого та 2,4% для другого опитувань.

Нагадаємо, за даними опитування Центру Разумкова, якби вибори до Верховної ради проходили на початку березня 2021 року, найбільше голосів отримала б партія "Слуга народу". Її підтримують 26,5% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за яку партію голосувати.

За даними опитування Центру Разумкова, якби президентські вибори відбувалися на початку березня 2021 року, у першому найбільше голосів отримав би Володимир Зеленський (19% усіх опитаних, або 27% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме).

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