Рейтинг парламентських партій: яким політичним силам довіряють українці

Кожній з п'яти парламентських партій довіряє не більше чверті українців. Найбільше респондентів на момент проведення опитування довіряли партії "Слуга народу" - 25%.

Крім того, по 21-22% довіряють партіям "Європейська солідарність", "Батьківщина" та "ОПЗЖ".

На заході України найнижчий рівень довіри до представників партії "ОПЗЖ" - 65% респондентів там не довіряють їй (довіряють 11%). Тим часом партіям "Європейська Солідарність" та "Слуга народу" довіряють 30% та 26% відповідно.

Для центру України характерним є довіра до партій "Слуга народу" та "Батьківщина" - довіра до обох становить 26%, дещо нижча довіра до "Європейської солідарності" (22%). Останні місця у рейтингу довіри серед партій посідають "Голос" та "ОПЗЖ" - 17% та 16% відповідно.

На сході України найбільше довіряють партії "ОПЗЖ" - 37%. На півдні ця партія має довіру в 29%, що лише на 3% більше, ніж у "Слуги народу".

Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) протягом грудня 2020 року було проведено два опитування громадської думки в усіх регіонах України за винятком окупованих Росією територій. Опитування були проведені методом CATI (телефонні інтерв’ю з використанням комп`ютера) та методом особистого інтерв’ю. Вибірка складалась з 2001 респондента для кожного з опитувань. Теоретична похибка вибірки не перевищує 3,3% для першого та 2,4% для другого опитувань.