Рейс Air France из Чада в Париж эвакуировали из-за угрозы взрыва на борту

Пассажиров рейса Air France из Чада в Париж эвакуировали после приземления в аэропорту Руасси-Шарль де Голль. Причиной стала угроза взрыва, самолет изолировали , правоохранители ищут взрывчатку.

Об этом в своем Twitter сообщил министр внутренних дел Франции Джеральд Дарманин.

"По просьбе премьер-министра было открыт межведомственный кризисный штаб в связи с подозрением о наличии на борту рейса AF865 Нджамена (Чад - ред.) - Париж взрывного устройства", - написал министр.

Глава МВД отметил, что самолет приземлился в аэропорту Руасси-Шарль де Голль без происшествий согласно расписанию и был сразу изолирован, а пассажиры эвакуированы.

В настоящее время правоохранители проверяют наличие на борту самолета взрывчатки.