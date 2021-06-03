Рейс Air France з Чаду в Париж евакуювали через загрозу вибуху на борту

Пасажирів рейсу Air France з Чаду в Париж евакуювали після приземлення в аеропорту Руассі-Шарль де Голль. Причиною стала загроза вибуху, літак ізолювали, правоохоронці шукають вибухівку.

Про це у своєму Twitter повідомив міністр внутрішніх справ Франції Джеральд Дарманін.

"На прохання прем'єр-міністра було відкрито міжвідомчий кризовий штаб у зв'язку з підозрою про наявність на борту рейсу AF865 Нджамена (Чад - ред.) - Париж вибухового пристрою", - написав міністр.

Глава МВС зазначив, що літак приземлився в аеропорту Руассі-Шарль де Голль без пригод згідно з розкладом і був відразу ізольований, а пасажири евакуйовані.

Зараз правоохоронці перевіряють наявність на борту літака вибухівки.