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В Польше на самолете из Киева сработала тревога. Искали взрывчатку

Новина українською → Варшава, Воскресенье 11 апреля 2021 10:16
В Польше на самолете из Киева сработала тревога. Искали взрывчатку Фото: в аэропорту Варшавы искали взрывчатку в самолете (wikimedia.org by Rakoon)
Автор: РБК-Украина

В аэропорту Варшавы на самолете из Киева сработала сигнализация об угрозе взрыва. Проверка не подтвердила наличие взрывчатки в самолете.

Об этом сообщает местный портал tvp.info.

Сообщается, что вечером в субботу в аэропорту имени Фредерика Шопена профильные службы приняли меры после срабатывания тревоги. Взрывчатку искали в самолете "Польских авиалиний", который прибыл из Киева.

По словам пресс-секретаря аэропорта Петра Рудского, тревога была ложной, работы были завершены до 23:00 по местному времени, самолету ничего не угрожало.

Отметим, до этого похожий случай произошел 5 апреля. Тогда в аэропорту Варшавы более 100 пассажиров и экипаж самолета Turkish Airlines эвакуировали после сообщения о том, что на борту может быть заложена бомба. В итоге никаких подозрительных предметов на борту самолета не обнаружили, а сообщение оказалось ложным.

Напомним, ранее сообщалось, что в Харькове "заминировали" четыре торговых центра и завод, в результате чего пришлось эвакуировать более 1 500 человек.

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