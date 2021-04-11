В Польше на самолете из Киева сработала тревога. Искали взрывчатку

В аэропорту Варшавы на самолете из Киева сработала сигнализация об угрозе взрыва. Проверка не подтвердила наличие взрывчатки в самолете.

Сообщается, что вечером в субботу в аэропорту имени Фредерика Шопена профильные службы приняли меры после срабатывания тревоги. Взрывчатку искали в самолете "Польских авиалиний", который прибыл из Киева.

По словам пресс-секретаря аэропорта Петра Рудского, тревога была ложной, работы были завершены до 23:00 по местному времени, самолету ничего не угрожало.