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Рейс Air France из Чада в Париж эвакуировали из-за угрозы взрыва на борту

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Париж, Четверг 03 июня 2021 19:04
Рейс Air France из Чада в Париж эвакуировали из-за угрозы взрыва на борту Фото: рейс Air France из Чада в Париж эвакуировали из-за угрозы взрыва (flickr)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Пассажиров рейса Air France из Чада в Париж эвакуировали после приземления в аэропорту Руасси-Шарль де Голль. Причиной стала угроза взрыва, самолет изолировали, правоохранители ищут взрывчатку.

Об этом в своем Twitter сообщил министр внутренних дел Франции Джеральд Дарманин.

"По просьбе премьер-министра было открыт межведомственный кризисный штаб в связи с подозрением о наличии на борту рейса AF865 Нджамена (Чад - ред.) - Париж взрывного устройства", - написал министр.

Глава МВД отметил, что самолет приземлился в аэропорту Руасси-Шарль де Голль без происшествий согласно расписанию и был сразу изолирован, а пассажиры эвакуированы.

В настоящее время правоохранители проверяют наличие на борту самолета взрывчатки.

Напомним, 23 мая власти Беларуси, угрожая истребителем, принудительно посадили в Минске самолет авиакомпании Ryanair, чтобы задержать основателя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича. В качестве предлога было заявлено, что на борту находится взрывное устройство.

После этого инцидента мировые авиакомпании начали отказываться от полетов над Беларусью. Ожидается, что вечером 3 июня лидеры ЕС обсудят возможные меры, которые будут введены против белорусских властей из-за задержания журналиста. В частности, могут быть официально запрещены полеты над Беларусью, а "Белавиа" могут запретить приземляться в аэропортах Евросоюза. Кроме того, может быть заблокирован наземный транзит в ЕС из Беларуси.

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