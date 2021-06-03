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Рейс Air France з Чаду в Париж евакуювали через загрозу вибуху на борту

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Париж, Четвер 03 червня 2021 19:04
Рейс Air France з Чаду в Париж евакуювали через загрозу вибуху на борту Фото: рейс Air France з Чаду в Париж евакуювали через загрозу вибуху (flickr)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Пасажирів рейсу Air France з Чаду в Париж евакуювали після приземлення в аеропорту Руассі-Шарль де Голль. Причиною стала загроза вибуху, літак ізолювали, правоохоронці шукають вибухівку.

Про це у своєму Twitter повідомив міністр внутрішніх справ Франції Джеральд Дарманін.

"На прохання прем'єр-міністра було відкрито міжвідомчий кризовий штаб у зв'язку з підозрою про наявність на борту рейсу AF865 Нджамена (Чад - ред.) - Париж вибухового пристрою", - написав міністр.

Глава МВС зазначив, що літак приземлився в аеропорту Руассі-Шарль де Голль без пригод згідно з розкладом і був відразу ізольований, а пасажири евакуйовані.

Зараз правоохоронці перевіряють наявність на борту літака вибухівки.

Нагадаємо, 23 травня влада Білорусі, погрожуючи винищувачем, примусово посадили в Мінську літак авіакомпанії Ryanair, щоб затримати засновника Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича. Як привід було заявлено, що на борту знаходиться вибуховий пристрій.

Після цього інциденту світові авіакомпанії почали відмовлятися від польотів над Білоруссю.Очікується, що ввечері 3 червня лідери ЄС обговорять можливі заходи, які будуть введені проти білоруської влади через затримання журналіста. Зокрема, можуть бути офіційно заборонені польоти над Білоруссю, а "Бєлавіа" можуть заборонити приземлятися в аеропортах Євросоюзу. Крім того, може бути заблокований наземний транзит до ЄС з Білорусі.

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