Рейд у Росії: названа умова, за якої Путіну доведеться перекидати війська з України

Якщо операція з прориву кордону РФ у Бєлгородській та Курській областях російськими добровольцями й надалі триватиме такими темпами, то Путіну доведеться перекидати війська з фронту.
Про це заявив заступник командира Легіону "Свобода росії" з військово-цивільного співробітництва з позивним "Цезар", передає РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.
Відповідаючи на питання, чи є необхідність Путіну забирати сили з поля бою в Україні, щоб стримувати рейд, "Цезар" зазначив про великі втрати окупантів.
"Мені не відомо скільки ще триватиме наша операція. На поточний момент за тиждень півтори тисячі ми відправили в госпіталі і могилу. Ми знаємо, що угруповання (путінської армії - ред.) на цій ділянці налічувало до 30 тисяч осіб", - стверджує заступник командира ЛСР.
За його словами, зрозуміло, що у бою бере участь не більше половини з цієї кількості. Решта займаються логістикою, забезпеченням, ремонтом тощо.
"Якщо такими темпами операція триватиме ще кілька тижнів, то йому (Путіну - ред.) у будь-якому разі доведеться перекидати туди війська, щоб посилити своє угруповання", - наголосив "Цезар".
Нагадаємо, що 12 березня стало відомо про прорив кордону РФ бійцями легіону "Свобода Росії", РДК та Сибірського батальйону, які воюють на боці України.
Ці добровольчі батальйони зайшли в Курську та Бєлгородську області, де продовжують вести бої, які супроводжуються зокрема ударами по військових об'єктах окупантів. Так, нещодавно повстанці оприлюднили чималий список втрат окупантів.
Крім того, нещодавно до бійців також приєднались й Ічкерійські добровольці. У Головному управлінні розвідки тим часом кажуть, що операції росіян не завершаться найближчим часом.
Очевидно, що це зрозуміла і місцева влада. Яка фактично після тижня боїв все ж вирішила провести евакуацію населення в Бєлгородській області.
Детальніше про рейд у Бєлгородській та Курській областях і що там відбувається - РБК-Україна писало в матеріалі.
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