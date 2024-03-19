Рейд у Росії: названа умова, за якої Путіну доведеться перекидати війська з України

Відповідаючи на питання, чи є необхідність Путіну забирати сили з поля бою в Україні, щоб стримувати рейд, "Цезар" зазначив про великі втрати окупантів.

"Мені не відомо скільки ще триватиме наша операція. На поточний момент за тиждень півтори тисячі ми відправили в госпіталі і могилу. Ми знаємо, що угруповання (путінської армії - ред.) на цій ділянці налічувало до 30 тисяч осіб", - стверджує заступник командира ЛСР.

За його словами, зрозуміло, що у бою бере участь не більше половини з цієї кількості. Решта займаються логістикою, забезпеченням, ремонтом тощо.

"Якщо такими темпами операція триватиме ще кілька тижнів, то йому (Путіну - ред.) у будь-якому разі доведеться перекидати туди війська, щоб посилити своє угруповання", - наголосив "Цезар".