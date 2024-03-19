Рейд в России: названо условие, при котором Путину придется перебрасывать войска из Украины

Отвечая на вопрос, есть ли необходимость Путину забирать силы с поля боя в Украине, чтобы сдерживать рейд, "Цезарь" отметил большие потери оккупантов.

"Мне неизвестно, сколько еще будет продолжаться наша операция. На текущий момент за неделю полторы тысячи мы отправили в госпитали и могилу. Мы знаем, что группировка (путинской армии - ред.) на этом участке насчитывала до 30 тысяч человек", - утверждает заместитель командира ЛСР.

По его словам, понятно, что в бою участвует не более половины из этого количества. Остальные занимаются логистикой, обеспечением, ремонтом и т.д.

"Если такими темпами операция продлится еще несколько недель, то ему (Путину - ред.) в любом случае придется перебрасывать туда войска, чтобы усилить свою группировку", - подчеркнул "Цезарь".