Рева не исключает повышения цены на газ

Фото: Андрей Рева (РБК-Украина)

Существующая формула предусматривает с 1 мая повышение до 80% от общей цены на газ

Министр социальной политики Андрей Рева заявил, что повышение цены на газ возможно, но это зависит от многих факторов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал "Еспресо".

"На самом деле для формирования цены на газ есть постановление Кабмина и это постановление понижает цену в соответствии с расчетом по формуле. С 1 ноября 2018 года это 60% от общей цены, которая есть по формуле, эта формула предусматривает с 1 мая повышение до 80% от общей цены на газ", - пояснил Рева.

На вопрос ведущего, означает ли это повышение цены на 20%, он ответил, что в том случае, если формула будет действовать и дальше.

"Это в том случае, если эта формула будет действовать и дальше. Как будет складываться ситуация, я пока не готов комментировать, а все это будет зависеть от многих факторов", - сказал министр.

Напомним, 19 октября 2018 года Кабинет министров решил повысить цену на газ для населения. Цены на газ для населения с 1 ноября выросли на 23,5%. С 1 января вступили в силу новые тарифы на отопление и горячую воду. Во время заседания НКРЭКУ председатель регулятора Оксана Кривенко подчеркнула, что повышение тарифов связано с решением правительства о повышении тарифов на газ, поскольку газ в среднем по Украине занимает 76% в цене производства тепловой энергии.