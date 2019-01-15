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Рева не виключає підвищення ціни на газ

Новини » Економіка    15.01.2019 - 05:29
Рева не виключає підвищення ціни на газ
Фото: Андрій Рева (РБК-Україна)

Існуюча формула передбачає з 1 травня підвищення до 80% від загальної ціни на газ

Міністр соціальної політики Андрій Рева заявив, що підвищення ціни на газ можливе, але це залежить від багатьох факторів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал "Еспресо".

"Насправді для формування ціни на газ є постанова Кабміну і ця постанова знижує ціну відповідно до розрахунку за формулою. З 1 листопада 2018 року це 60% від загальної ціни, яка є за формулою, ця формула передбачає з 1 травня підвищення до 80% від загальної ціни на газ", - пояснив Рева.

На запитання ведучого, чи означає зазначене підвищення ціни на 20%, він відповів, що у тому разі, якщо формула діятиме й далі.

"Це в тому випадку, якщо ця формула буде діяти й далі. Як буде складатися ситуація, я поки що не готовий коментувати, а все це залежатиме від багатьох факторів", - сказав міністр.

Нагадаємо, 19 жовтня 2018 року Кабінет міністрів вирішив підвищити ціну на газ для населення. Ціни на газ для населення з 1 листопада зросли на 23,5%. З 1 січня набули чинності нові тарифи на опалення і гарячу воду. Під час засідання НКРЕКП голова регулятора Оксана Кривенко підкреслила, що підвищення тарифів пов'язане з рішенням уряду про підвищення тарифів на газ, оскільки газ в середньому по Україні займає 76% в ціні виробництва теплової енергії.

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Новини України Міністерство соціальної політикиАндрій РеваЦіна на газ
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