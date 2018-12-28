Задолженность населения по оплате ЖКУ продолжает расти

Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

Украинцы в ноябре оплатили только 46% начисленных сумм

Задолженность населения по оплате за жилищно-коммунальные услуги на конец ноября 2018 года составляла 47,7 млрд грн, что на 8,5 млрд грн больше, чем месяцем ранее. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики Украины.

По данным статистического ведомства, на конец ноября 2018 года задолженность населения по уплате за поставки природного газа составила 22,1 млрд грн, за централизованное отопление и снабжение горячей водой - 13,6 млрд грн, за содержание домов и сооружений и придомовых территорий - 4,0 млрд грн, за централизованное снабжение холодной воды и водоотвод - 3,1 млрд грн, за вывоз бытовых отходов - 0,6 млрд грн, за поставку электрической энергии - 4,3 млрд грн.

Средние начисления за жилищно-коммунальные услуги, с учетом электроэнергии (из расчета 150 кВт·ч), на одного владельца лицевого счета в ноябре 2018 года составляли 1803,3 грн.

Согласно данным Госстата, в ноябре 2018 года населением страны уплачено за жилищно-коммунальные услуги 6,6 млрд грн (46,6% начисленных за этот период сумм), за поставку электрической энергии - 3,0 млрд грн (111,5%).

Напомним, на конец декабря 2017 года украинцы задолжали за жилищно-коммунальные услуги 32,3 млрд грн.

Отметим, что субсидии для возмещения затрат на оплату жилищно-коммунальных услуг в ноябре 2018 года получали 3349,1 тыс. домохозяйств. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил, что в этом отопительном сезоне могут получить субсидию около 7 миллионов семей.