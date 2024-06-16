Reuters назвало учасників саміту миру, що пожалкували про відсутність Росії

Президент Володимир Зеленський, виступаючи на саміті в Швейцарії, пояснив, що Росію не запросили на перший саміт миру, бо країна-агресор не зацікавлена в мирі.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Україна готова представити Росії мирний план, але це станеться за підсумками Саміту миру, який відбувається у Швейцарії.

Натомість, за словами президентки Швейцарії Віоли Амхерд, учасники саміту обговорюватимуть, як залучити Росію до пошуку шляху до справедливого миру в Україні.

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