RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Reuters назвало участников саммита мира, пожалевших об отсутствии России

Иллюстративное фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Турция, Саудовская Аравия и Кения считают, что для достижения значительного прогресса необходимо участие России в саммите мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Также должен отметить, что этот саммит мог бы быть более ориентированным на результат, если бы в зале присутствовала другая сторона конфликта - Россия", - сказал министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

Министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бин Фархан Аль Сауд заявил, что переговоры, которые будут вызывать доверие, будут нуждаться в "трудном компромиссе".

Участие России

Президент Владимир Зеленский, выступая на саммите в Швейцарии, пояснил, что Россию не пригласили на первый саммит мира, потому что страна-агрессор не заинтересована в мире.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Украина готова представить России мирный план, но это произойдет по итогам саммита мира, который проходит в Швейцарии.

По словам президентки Швейцарии Виолы Амхерд, участники саммита будут обсуждать, как привлечь Россию к поиску пути к справедливому миру в Украине.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Саммит мираРоссийская Федерация