Reuters назвало участников саммита мира, пожалевших об отсутствии России

Президент Владимир Зеленский, выступая на саммите в Швейцарии, пояснил, что Россию не пригласили на первый саммит мира, потому что страна-агрессор не заинтересована в мире.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Украина готова представить России мирный план, но это произойдет по итогам саммита мира, который проходит в Швейцарии.

По словам президентки Швейцарии Виолы Амхерд, участники саммита будут обсуждать, как привлечь Россию к поиску пути к справедливому миру в Украине.

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