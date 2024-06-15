У Швейцарії обговорюватимуть, як залучити РФ до пошуку справедливого миру в Україні, - Амхерд

Учасники Глобального саміту у Швейцарії обговорюватимуть, як залучити Росію до пошуку шляху до справедливого миру в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Швейцарії Віоли Амхерд під час першого пленарного засідання Глобального саміту миру.

"Довгострокове рішення має включати обидві сторони. Як міжнародна спільнота, ми можемо прокласти цей шлях. Тому ми тут. Водночас ми прагнемо досягти реального прогресу в конкретних питаннях. Ми визначили три питання, які обговоримо в робочих групах. Це продовольча безпека, ядерна безпека та людський вимір війни", - сказала Амхерд.

За її словами, найважливіші цілі саміту - надихнути процес, який стане основою для всеосяжного та справедливого миру для України.

"Ми також хочемо обговорити, як і за яких умов Росія може бути включена в цей процес", - додала президент Швейцарії.

Вона зазначила, що пошук шляху до миру вимагає наполегливості, волі та зусиль з боку як України, так і Росії

"Ми зможемо досягти конкретної мети, коли об'єднаємось. Навіть там, де наші думки відрізняються. На цьому саміті ми зробимо перший крок. Дуже важливо, щоб за ним послідував другий", - наголосила Амхерд.