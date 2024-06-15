Україна допускає участь Росії в другому саміті миру, але без компромісів, - Єрмак

Україна готова представити Росії мирний план, але це станеться за підсумками Саміту миру, який відбувається у Швейцарії.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак в ефірі 24 каналу.

За словами Єрмака, за результатами цієї зустрічі Україна не піде на компроміси щодо незалежності країни та поступки суверенітетом і територіальною цілісністю держави.

"Завтра ми, лідери, обговоримо принципи майбутнього спільного плану, який складатиметься з формули, запропонованою українською стороною. Але знову ж таки, ми дуже чесні та готові до дискусій щодо всіх думок відповідальних та цивілізованих країн", - сказав він.

Він зауважив, що лише завдяки цьому мирний план України буде повністю готовим. Єрмак також розповів, що наразі українська сторона шукає можливість представити цей план представникам Росії.

"Ми думаємо, що це може статися на другому саміті, - наголосив Єрмак.

Саміт миру у Швейцарії

Цими вихідними у Швейцарії проходить саміт миру, який був організований Україною, за його основу було взято українську формулу миру, представлену президентом Володимиром Зеленським.

Захід зібрав представників різних країн, міжнародних організацій та експертів з метою сприяти дипломатичному діалогу та встановленню миру.

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