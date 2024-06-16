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Reuters назвало учасників саміту миру, що пожалкували про відсутність Росії

Неділя 16 червня 2024 03:49
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Reuters назвало учасників саміту миру, що пожалкували про відсутність Росії Ілюстративне фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Туреччина, Саудівська Аравія та Кенія вважають, що для досягнення значного прогресу потрібна участь Росії у саміті миру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Також мушу відзначити, що цей саміт міг би бути більш орієнтованим на результат, якби в залі була присутня інша сторона конфлікту - Росія", - сказав міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан.

Міністр закордонних справ Саудівської Аравії принц Фейсал бін Фархан Аль Сауд заявив, що переговори, які будуть викликати довіру, потребуватимуть "важкого компромісу".

Участь Росії

Президент Володимир Зеленський, виступаючи на саміті в Швейцарії, пояснив, що Росію не запросили на перший саміт миру, бо країна-агресор не зацікавлена в мирі.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Україна готова представити Росії мирний план, але це станеться за підсумками Саміту миру, який відбувається у Швейцарії.

Натомість, за словами президентки Швейцарії Віоли Амхерд, учасники саміту обговорюватимуть, як залучити Росію до пошуку шляху до справедливого миру в Україні.

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Саміт миру Російська Федерація
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У Швейцарії обговорюватимуть, як залучити РФ до пошуку справедливого миру в Україні, - Амхерд
У Швейцарії обговорюватимуть, як залучити РФ до пошуку справедливого миру в Україні, - Амхерд
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