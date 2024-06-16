Reuters назвало участников саммита мира, пожалевших об отсутствии России

Турция, Саудовская Аравия и Кения считают, что для достижения значительного прогресса необходимо участие России в саммите мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бин Фархан Аль Сауд заявил, что переговоры, которые будут вызывать доверие, будут нуждаться в "трудном компромиссе".

"Также должен отметить, что этот саммит мог бы быть более ориентированным на результат, если бы в зале присутствовала другая сторона конфликта - Россия", - сказал министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

Президент Владимир Зеленский, выступая на саммите в Швейцарии, пояснил, что Россию не пригласили на первый саммит мира, потому что страна-агрессор не заинтересована в мире.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Украина готова представить России мирный план, но это произойдет по итогам саммита мира, который проходит в Швейцарии.

По словам президентки Швейцарии Виолы Амхерд, участники саммита будут обсуждать, как привлечь Россию к поиску пути к справедливому миру в Украине.

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