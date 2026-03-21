Reuters назвало країни, які найбільше постраждають через війну з Іраном

Європа знову в енергетичній пастці

Для Європи новий шок нагадує 2022 рік - вторгнення Росії в Україну та стрибок інфляції до двозначних показників.

Найбільше під ударом:

Німеччина - промислова економіка, яка дорого платить за енергію. Виробничий сектор щойно вийшов із рецесії, але глобальний спад може знову його підкосити.

- промислова економіка, яка дорого платить за енергію. Виробничий сектор щойно вийшов із рецесії, але глобальний спад може знову його підкосити. Італія - великий промисловий сектор і висока частка нафти та газу в енергобалансі.

- великий промисловий сектор і висока частка нафти та газу в енергобалансі. Великобританія - електроенергія тут більше залежить від газу, ніж в інших країнах G7. Ціни на газ ростуть швидше за нафту. Бюджетні проблеми обмежують можливості допомогти бізнесу та людям.

- електроенергія тут більше залежить від газу, ніж в інших країнах G7. Ціни на газ ростуть швидше за нафту. Бюджетні проблеми обмежують можливості допомогти бізнесу та людям. Японія - отримує близько 95% нафти з Близького Сходу, майже 90% якої проходить через Ормузьку протоку. Місцева валюта вже ослабла, через що продукти стрімко дорожчають.

Великі країни, що розвиваються

Індія імпортує близько 90% сирої нафти, половина якої теж іде через Ормузьку протоку. Прогнози зростання вже знижені, рупія впала до рекордного мінімуму.

Туреччина межує з Іраном і готується до напливу біженців. Центральний банк змушений зупинити зниження ставок та витратив до 23 мільярдів доларів із резервів на підтримку ліри.

Перська затока - Кувейт, Катар, Бахрейн - може не мати змоги постачати нафту й газ через закриту Ормузьку протоку. Деякі аналітики вже прогнозують скорочення економіки регіону цього року.

Країни на межі

Є й ті, хто особливо вразливий - вони вже пережили або ледве пережили економічні кризи.