Reuters назвало країни, які найбільше постраждають через війну з Іраном

Війна з Іраном б'є по світовій економіці: ціни на енергоносії ростуть, а найвразливіші країни вже відчувають удар. Втім, деякі країни постраждають більше за інші.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Для Європи новий шок нагадує 2022 рік - вторгнення Росії в Україну та стрибок інфляції до двозначних показників.
Найбільше під ударом:
Індія імпортує близько 90% сирої нафти, половина якої теж іде через Ормузьку протоку. Прогнози зростання вже знижені, рупія впала до рекордного мінімуму.
Туреччина межує з Іраном і готується до напливу біженців. Центральний банк змушений зупинити зниження ставок та витратив до 23 мільярдів доларів із резервів на підтримку ліри.
Перська затока - Кувейт, Катар, Бахрейн - може не мати змоги постачати нафту й газ через закриту Ормузьку протоку. Деякі аналітики вже прогнозують скорочення економіки регіону цього року.
Є й ті, хто особливо вразливий - вони вже пережили або ледве пережили економічні кризи.
Нагадаємо, Ірак оголосив форс-мажор через блокаду Ормузької протоки. Видобуток державної компанії Basra Oil Company впав із 3,3 млн до лише 900 тисяч барелів на добу — і то лише для потреб внутрішніх НПЗ.
Це критично для Іраку, адже нафтові доходи становлять понад 90% державного бюджету країни.
Тим часом президент США Трамп заявив, що США не потрібна Ормузька протока. Він вважає, що вільне судноплавство по ній більше потрібне Європі, Японії, Китаю та іншим країнам.