Reuters назвало страны, которые больше всего пострадают из-за войны с Ираном

Европа снова в энергетической ловушке

Для Европы новый шок напоминает 2022 год - вторжение России в Украину и скачок инфляции до двузначных показателей.

Больше всего под ударом:

Германия - промышленная экономика, которая дорого платит за энергию. Производственный сектор только что вышел из рецессии, но глобальный спад может снова его подкосить.

Италия - большой промышленный сектор и высокая доля нефти и газа в энергобалансе.

Великобритания - электроэнергия здесь больше зависит от газа, чем в других странах G7. Цены на газ растут быстрее нефти. Бюджетные проблемы ограничивают возможности помочь бизнесу и людям.

Япония - получает около 95% нефти с Ближнего Востока, почти 90% которой проходит через Ормузский пролив. Местная валюта уже ослабла, из-за чего продукты стремительно дорожают.

Крупные развивающиеся страны

Индия импортирует около 90% сырой нефти, половина которой тоже идет через Ормузский пролив. Прогнозы роста уже снижены, рупия упала до рекордного минимума.

Турция граничит с Ираном и готовится к наплыву беженцев. Центральный банк вынужден остановить снижение ставок и потратил до 23 миллиардов долларов из резервов на поддержку лиры.

Персидский залив - Кувейт, Катар, Бахрейн - может не иметь возможности поставлять нефть и газ из-за закрытого Ормузского пролива. Некоторые аналитики уже прогнозируют сокращение экономики региона в этом году.

Страны на грани

Есть и те, кто особенно уязвим - они уже пережили или едва пережили экономические кризисы.