Reuters назвало страны, которые больше всего пострадают из-за войны с Ираном

Война с Ираном бьет по мировой экономике: цены на энергоносители растут, а самые уязвимые страны уже чувствуют удар. Впрочем, некоторые страны пострадают больше других.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Для Европы новый шок напоминает 2022 год - вторжение России в Украину и скачок инфляции до двузначных показателей.
Больше всего под ударом:
Индия импортирует около 90% сырой нефти, половина которой тоже идет через Ормузский пролив. Прогнозы роста уже снижены, рупия упала до рекордного минимума.
Турция граничит с Ираном и готовится к наплыву беженцев. Центральный банк вынужден остановить снижение ставок и потратил до 23 миллиардов долларов из резервов на поддержку лиры.
Персидский залив - Кувейт, Катар, Бахрейн - может не иметь возможности поставлять нефть и газ из-за закрытого Ормузского пролива. Некоторые аналитики уже прогнозируют сокращение экономики региона в этом году.
Есть и те, кто особенно уязвим - они уже пережили или едва пережили экономические кризисы.
Напомним, Ирак объявил форс-мажор из-за блокады Ормузского пролива. Добыча государственной компании Basra Oil Company упала с 3,3 млн до всего 900 тысяч баррелей в сутки - и то только для нужд внутренних НПЗ.
Это критично для Ирака, ведь нефтяные доходы составляют более 90% государственного бюджета страны.
Между тем президент США Трамп заявил, что США не нужен Ормузский пролив. Он считает, что свободное судоходство по нему больше нужно Европе, Японии, Китаю и другим странам.