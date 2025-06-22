Reuters дізнався щодо позиції Ізраїлю щодо дедлайну Трампа для Ірану

Ізраїль не чекатиме двох тижнів, поки Іран досягне угоди про демонтаж ключових частин своєї ядерної програми в рамках угоди зі США.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Джерела на умовах анонімності заявили, що не хочуть чекати два тижні, які президент США Дональд Трамп представив у четвер в якості крайнього терміну для ухвалення рішення про те, чи будуть США брати участь у протистоянні Ізраїлю та Ірану.
За даними видання, в Єрусалимі вважають, що в них є обмежене вікно можливостей для дій проти об'єкта у Фордо, який вважається "перлиною іранської ядерної програми".
США здатні своєю зброєю знищити бункери, що знаходяться на такій глибині, оскільки володіють відповідною зброєю. За даними видання, США перекидають бомбардувальники B2 на тихоокеанський острів Гуам, що посилює ймовірність того, що США можуть взяти безпосередню участь в ізраїльській операції проти Ірану.
Цей літак може бути оснащений для перевезення 30 000-фунтового GBU-57 Massive Ordnance Penetrator, призначеного для знищення цілей глибоко під землею.
Ізраїль під час операції, яка стартувала минулого тижн, завдав серію ракетних ударів по ядерних і військових об'єктах Ірану. Це сталося на тлі відмови Тегерана підписувати зі США ядерну угоду.
19 червня стало відомо, що спецпредставник Трампа Стів Віткофф і глава МЗС Ірану Аббас Аракчі провели кілька телефонних розмов про дипломатичне розв'язання конфлікту між Іраном та Ізраїлем.
Президент США дав Тегерану до двох тижнів, щоб відновити переговори. У Білому домі заявили, що за цей час він вирішуватиме, чи приєднається Вашингтон до операції Ізраїлю.
Водночас, в Ірані вже оголосили, що не мають наміру повертатися до дипломатії, поки Ізраїль продовжує бомбити військові та ядерні об'єкти.
Президент США Дональд Трамп відповів, що не впевнений, що навіть за бажання зміг би зупинити ізраїльські удари по Ірану, щоб задовольнити вимоги Тегерана.
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