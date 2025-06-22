Reuters узнал о позиции Израиля по дедлайну Трампа для Ирана

Источники на условиях анонимности заявили, что не хотят ждать две недели, которые президент США Дональд Трамп представил в четверг в качестве крайнего срока для принятия решения о том, будут ли США участвовать в противостоянии Израиля и Ирана.

По данным издания, в Иерусалиме считают, что у них есть ограниченное окно возможностей для действий против объекта в Фордо, который считается "жемчужиной иранской ядерной программы".

США способны своим оружием уничтожить бункеры, находящиеся на такой глубине, поскольку обладают соответствующим оружием. По данным издания, США перебрасывают бомбардировщики B2 на тихоокеанский остров Гуам, что усиливает вероятность того, что США могут принять непосредственное участие в израильской операции против Ирана.

Этот самолет может быть оснащен для перевозки 30 000-фунтового GBU-57 Massive Ordnance Penetrator, предназначенного для уничтожения целей глубоко под землей.