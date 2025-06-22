Reuters узнал о позиции Израиля по дедлайну Трампа для Ирана

Израиль не будет ждать двух недель, пока Иран достигнет соглашения о демонтаже ключевых частей своей ядерной программы в рамках соглашения с США.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Источники на условиях анонимности заявили, что не хотят ждать две недели, которые президент США Дональд Трамп представил в четверг в качестве крайнего срока для принятия решения о том, будут ли США участвовать в противостоянии Израиля и Ирана.
По данным издания, в Иерусалиме считают, что у них есть ограниченное окно возможностей для действий против объекта в Фордо, который считается "жемчужиной иранской ядерной программы".
США способны своим оружием уничтожить бункеры, находящиеся на такой глубине, поскольку обладают соответствующим оружием. По данным издания, США перебрасывают бомбардировщики B2 на тихоокеанский остров Гуам, что усиливает вероятность того, что США могут принять непосредственное участие в израильской операции против Ирана.
Этот самолет может быть оснащен для перевозки 30 000-фунтового GBU-57 Massive Ordnance Penetrator, предназначенного для уничтожения целей глубоко под землей.
Израиль в ходе операции, которая стартовала на прошлой неделе, нанес серию ракетных ударов по ядерным и военным объектам Ирана. Это произошло на фоне отказа Тегерана подписывать с США ядерное соглашение.
19 июня стало известно, что спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф и глава МИД Ирана Аббас Аракчи провели несколько телефонных разговоров о дипломатическом решении конфликта между Ираном и Израилем.
Президент США дал Тегерану до двух недель, чтобы возобновить переговоры. В Белом доме заявили, что за это время он будет решать, присоединится ли Вашингтон к операции Израиля.
В то же время, в Иране уже объявили, что не намерены возвращаться к дипломатии, пока Израиль продолжает бомбить военные и ядерные объекты.
Президент США Дональд Трамп ответил, что не уверен, что даже при желании смог бы остановить израильские удары по Ирану, чтобы удовлетворить требования Тегерана.
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