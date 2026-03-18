Без рецептів та цілодобово: як з наступного тижня купити ліки на заправках

В Україні з наступного тижня безрецептурні лікарські засоби почнуть продавати на автозаправних станціях. Зараз вже видано 15 відповідних ліцензій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прем’єр-міністра України Юлії Свириденко.
За словами очільника Міністерства охорони здоров’я України (МОЗ) Віктора Ляшка, підготовка до запуску вже на фінальній стадії. На сьогодні видано перші 15 ліцензій, а ще 43 заявки від суб'єктів господарювання знаходяться в роботі.
"Не завжди є аптека поруч, не завжди є світло чи можливість швидко дістатися до міста. АЗС працюють 24/7, і це стане точкою опори для людей", - наголосив Ляшко.
Згідно з роз’ясненням Міністерства охорони здоров’я, роздрібна торгівля на АЗС дозволяється без створення аптеки або її структурного підрозділу. Проте для цього встановлено суворі вимоги:
Свириденко зазначає, що дотримання ліцензійних умов на кожній станції контролюватиме Держлікслужба. Це гарантує, що ліки на заправках будуть такої ж якості, як і в звичайних аптеках.
