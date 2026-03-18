Без рецептов и круглосуточно: как со следующей недели купить лекарства на заправках

В Украине со следующей недели безрецептурные лекарственные средства начнут продавать на автозаправочных станциях. Сейчас уже выдано 15 соответствующих лицензий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение премьер-министра Украины Юлии Свириденко.
По словам главы Министерства здравоохранения Украины (МОЗ) Виктора Ляшко, подготовка к запуску уже на финальной стадии. На сегодня выданы первые 15 лицензий, а еще 43 заявки от субъектов хозяйствования находятся в работе.
"Не всегда есть аптека рядом, не всегда есть свет или возможность быстро добраться до города. АЗС работают 24/7, и это станет точкой опоры для людей", - подчеркнул Ляшко.
Согласно разъяснению Министерства здравоохранения, розничная торговля на АЗС разрешается без создания аптеки или ее структурного подразделения. Однако для этого установлены строгие требования:
Свириденко отмечает, что соблюдение лицензионных условий на каждой станции будет контролировать Гослекслужба. Это гарантирует, что лекарства на заправках будут такого же качества, как и в обычных аптеках.
Напомним, Кабмин разрешил продавать безрецептурные лекарства на АЗС в конце 2025 года.
