Без рецептов и круглосуточно: как со следующей недели купить лекарства на заправках

В Украине со следующей недели безрецептурные лекарственные средства начнут продавать на автозаправочных станциях. Сейчас уже выдано 15 соответствующих лицензий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение премьер-министра Украины Юлии Свириденко .

Главное: Продажа безрецептурных лекарств на автозаправочных станциях стартует уже со следующей недели .

. Сейчас выдано 15 лицензий , еще 43 заявки от сетей АЗС находятся на рассмотрении.

, еще 43 заявки от сетей АЗС находятся на рассмотрении. Реализация разрешена только для препаратов, отпускаемых без рецепта .

. Продажу будут осуществлять работники АЗС или специальные вендинговые автоматы .

или специальные . В помещениях АЗС должны быть обустроены отдельные зоны для надлежащего хранения медикаментов.

Старт продаж и лицензирование

По словам главы Министерства здравоохранения Украины (МОЗ) Виктора Ляшко, подготовка к запуску уже на финальной стадии. На сегодня выданы первые 15 лицензий, а еще 43 заявки от субъектов хозяйствования находятся в работе.

"Не всегда есть аптека рядом, не всегда есть свет или возможность быстро добраться до города. АЗС работают 24/7, и это станет точкой опоры для людей", - подчеркнул Ляшко.

Как будет работать механизм продажи

Согласно разъяснению Министерства здравоохранения, розничная торговля на АЗС разрешается без создания аптеки или ее структурного подразделения. Однако для этого установлены строгие требования:

Только безрецептурные препараты. Продажа лекарств по рецепту на заправках запрещена.

Отдельные зоны хранения. В помещении АЗС должна быть обустроена специальная зона для лекарств, отделенная от других товаров, где выдерживаются температурные режимы, определенные производителем.

Профессиональный контроль. За получение лекарств и входной контроль должно отвечать уполномоченное лицо с фармацевтическим образованием (не ниже начального уровня по специальности "Фармация, промышленная фармация").

Кто отпускает товар? Продавать лекарства клиентам могут непосредственно работники АЗС. Также разрешено использование вендинговых автоматов при условии соблюдения правил хранения.

Свириденко отмечает, что соблюдение лицензионных условий на каждой станции будет контролировать Гослекслужба. Это гарантирует, что лекарства на заправках будут такого же качества, как и в обычных аптеках.