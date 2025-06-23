Рецепт супу, який хочеться їсти влітку щодня: виходить дуже ароматним

У спеку хочеться чогось легкого, але ситного? Спробуйте літній вершковий суп з лососем - ніжна текстура, свіжі овочі та аромат риби зроблять його ідеальним варіантом для обіду чи вечері.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Instagram-сторінку дієтолога Соломії Наум.
На 4 порції знадобляться такі інгредієнти:
Спосіб приготування
Спочатку наріжте картоплю, моркву, цибулю та помідори кубиками. Відваріть овочі у воді або овочевому бульйоні до м’якості.
Додайте шматочки лосося та варіть ще 5 хвилин. Приправте сіллю, перцем і дрібкою мускатного горіха. Перед подачею додайте вершки та посипте свіжою зеленню.
Суп виходить дуже легким та неймовірно ароматним.
Одна порція містить:
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