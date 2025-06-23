Рецепт супу, який хочеться їсти влітку щодня: виходить дуже ароматним

Літній вершковий суп: простий рецепт

На 4 порції знадобляться такі інгредієнти:

картопля - 400 г

лосось - 400 г

помідори - 300 г

морква - 100 г

цибуля 100 г

вершки (10-20%) - за смаком

зелень - для подачі

сіль, перець, мускатний горіх - за смаком

Спосіб приготування

Спочатку наріжте картоплю, моркву, цибулю та помідори кубиками. Відваріть овочі у воді або овочевому бульйоні до м’якості.

Додайте шматочки лосося та варіть ще 5 хвилин. Приправте сіллю, перцем і дрібкою мускатного горіха. Перед подачею додайте вершки та посипте свіжою зеленню.

Суп виходить дуже легким та неймовірно ароматним.

Одна порція містить:

350 ккал

білки - 23,5 г

жири - 15,2 г

вуглеводи - 25 г

Рецепт літнього вершкового супу (фото: кадр з відео)