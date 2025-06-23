Рецепт супа, который хочется есть летом каждый день: получается очень ароматным

Летний сливочный суп: простой рецепт

На 4 порции понадобятся такие ингредиенты:

картофель - 400 г

лосось - 400 г

помидоры - 300 г

морковь - 100 г

лук 100 г

сливки (10-20%) - по вкусу

зелень - для подачи

соль, перец, мускатный орех - по вкусу

Способ приготовления

Сначала нарежьте картофель, морковь, лук и помидоры кубиками. Отварите овощи в воде или овощном бульоне до мягкости.

Добавьте кусочки лосося и варите еще 5 минут. Приправьте солью, перцем и щепоткой мускатного ореха. Перед подачей добавьте сливки и посыпьте свежей зеленью.

Суп получается очень легким и невероятно ароматным.

Одна порция содержит:

350 ккал

белки - 23,5 г

жиры - 15,2 г

углеводы - 25 г

Рецепт летнего сливочного супа (фото: кадр из видео)