Рецепт супа, который хочется есть летом каждый день: получается очень ароматным

В жару хочется чего-то легкого, но сытного? Попробуйте летний сливочный суп с лососем - нежная текстура, свежие овощи и аромат рыбы сделают его идеальным вариантом для обеда или ужина.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Instagram-страницу диетолога Соломии Наум.
На 4 порции понадобятся такие ингредиенты:
Способ приготовления
Сначала нарежьте картофель, морковь, лук и помидоры кубиками. Отварите овощи в воде или овощном бульоне до мягкости.
Добавьте кусочки лосося и варите еще 5 минут. Приправьте солью, перцем и щепоткой мускатного ореха. Перед подачей добавьте сливки и посыпьте свежей зеленью.
Суп получается очень легким и невероятно ароматным.
Одна порция содержит:
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