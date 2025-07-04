Рецепт сирної фруктової піци: неймовірний смак у кожному шматочку

Сирна фруктова піца

Для основи знадобляться такі інгредієнти:

кисломолочний сир - 200 г

яйце 1 шт.

борошно цільнозернове - 60 г

горіхова паста або арахісова 1 ст.л

Для начинки:

твердий сир (найкраще моцарела) - 50 г

нектарин 1 шт.

лохина, малина або будь-які інші фрукти

Легкий спосіб приготування

Кисломолочний сир змішати з яйцем, борошном, арахісовою пастою та все ретельно перемішати. Пергаментний папір змастіть олією або маслом ГХІ та викладіть сирне тісто формуючи бортики.

Далі поставте у духовку, розігріту до 180 градусів на 15 хв, після цього викладіть зверху тертий сир та фрукти. Поставте у духову ще на 15 хв.

Рецепт сирної піци з фруктами (фото: кадр з відео)