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Літні десерти без шкоди для фігури: топ-5 корисних рецептів

Середа 02 липня 2025 16:26
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Літні десерти без шкоди для фігури: топ-5 корисних рецептів Названо 5 рецептів корисних десертів (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Літо - час легких і смачних десертів, які не тільки освіжають, а й приносять користь організму. Названо п’ять ідей для корисних ласощів, які легко приготувати вдома та насолоджуватись без шкоди для здоров’я.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Instagram-сторінку дієтолога Соломії Наум.

Легкий літній десерт з ягодами

Інгредієнти:

  • сир м'який вершковий - 170 г
  • ﻿﻿молоко -50 мл.
  • ﻿﻿желатин - 5 г
  • ﻿﻿ягоди - 50 г
  • стевія

Спочатку желатин потрібно розвести у молоці, яке потрібно попередньо трохи підігріти. Після цього все перемішайте, поки желатин повністю не розчиниться.

Зʼєднати сир з ягодами та стевією. Все перебийте блендером протягом 2-3 хв. Розлийте по формочках та відправте у холодильник на 1-2 години.

Літні десерти без шкоди для фігури: топ-5 корисних рецептівЛітній ягідний десерт (фото: Freepik)

Бананові оладки (2 порції)

Інгредієнти:

  • банан - 1 шт. (приблизно 100 г)
  • яйця - 2 шт.

Спочатку банан ріжемо і збиваємо блендером разом з яйцями до однорідної маси.

Після цього на антипригарній сковорідці смажимо тоненькі оладки. Ділимо оладки на дві порції. Кожну порцію подаємо з 50 г сиру кисломолочного 5%.

Літні десерти без шкоди для фігури: топ-5 корисних рецептівБананові оладки (фото: Freepik)

Дієтичне морозиво (2 порції)

Інгредієнти:

  • йогурт - 300 г
  • ﻿﻿ягоди - 300 г (заморозити)
  • ﻿﻿стевія - до смаку

Усі інгредієнти необхідно добре збити блендером, розкласти у дві форми та відправити у холодильник на кілька годин. На порцію беремо 1/2 готового морозива.

Літні десерти без шкоди для фігури: топ-5 корисних рецептівДієтичне морозиво (фото: Freepik)

Шоколадний смузі

Інгредієнти:

  • вівсянка сира - 10 г
  • вишні або цілі ягода - 100 г
  • какао - 1 ч.л
  • банан - 100 г
  • насіння чіа або льону - 15 г
  • вода - 200 мл

Всі продукти потрібно збити у блендері та налити у стакан.

Літні десерти без шкоди для фігури: топ-5 корисних рецептівШоколадний смузі (фото: Freepik)

Бананове морозиво (2 порції)

Інгредієнти:

  • банан - 100 г
  • ﻿﻿ягоди будь-які - 50 г
  • ﻿﻿молоко 1,5% - 100 мл
  • ﻿﻿стевія - за смаком

Банан потрібно попередньо заморозити, додати холодне молоко, ягоди, стевію та все збити у блендері. Рідину викладаємо у два стаканчики та кладемо у морозилку.

Літні десерти без шкоди для фігури: топ-5 корисних рецептівБананове морозиво (фото: Freepik)

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