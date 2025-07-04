Рецепт творожной фруктовой пиццы: невероятный вкус в каждом кусочке

Сырная фруктовая пицца

Для основы понадобятся такие ингредиенты:

творог - 200 г

яйцо 1 шт.

мука цельнозерновая - 60 г

ореховая паста или арахисовая 1 ст.л

Для начинки:

твердый сыр (лучше всего моцарелла) - 50 г

нектарин 1 шт.

голубика, малина или любые другие фрукты

Легкий способ приготовления

Творог смешать с яйцом, мукой, арахисовой пастой и все тщательно перемешать. Пергаментную бумагу смажьте маслом или маслом ГХИ и выложите творожное тесто формируя бортики.

Далее поставьте в духовку, разогретую до 180 градусов на 15 мин, после этого выложите сверху тертый сыр и фрукты. Поставьте в духовку еще на 15 мин.

Рецепт творожной пиццы с фруктами (фото: кадр из видео)