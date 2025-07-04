Рецепт творожной фруктовой пиццы: невероятный вкус в каждом кусочке

Творожная фруктовая пицца - это легкий и полезный десерт, сочетающий нежную сырную основу, свежие фрукты и ароматное тесто. Такое блюдо быстро готовится и прекрасно подходит как для летних пикников, так и для праздничного стола.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Instagram-страницу нутрициолога Марии Брылковской.
Для основы понадобятся такие ингредиенты:
Для начинки:
Легкий способ приготовления
Творог смешать с яйцом, мукой, арахисовой пастой и все тщательно перемешать. Пергаментную бумагу смажьте маслом или маслом ГХИ и выложите творожное тесто формируя бортики.
Далее поставьте в духовку, разогретую до 180 градусов на 15 мин, после этого выложите сверху тертый сыр и фрукты. Поставьте в духовку еще на 15 мин.
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