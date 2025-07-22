Рецепт пухкої абрикосової шарлотки, яка тане у роті: готується дуже легко

Абрикосова шарлотка: простий рецепт

Інгредієнти на форму 22 см:

абрикоси - 10-12 шт.

яйця - 4 шт.

цукор - 120 г

борошно - 150 г

розпушувач - 1/2 ч.л

ваніль - за бажанням

Також зверху пиріг перед випіканням можна посипати змішаним цукром з корицею.

Легкий спосіб приготування

З'єднуємо в чаші міксера яйця з цукром та збиваємо 10 хв до пишної форми. Далі додаємо борошно, ваніль та перемішуємо.

Після цього виливаємо тісто у форму та прикрашаємо зверху абрикосами і відправляємо випікатися.

Пиріг випікаємо при 180 градусах приблизно 40-45 хв до гарної золотистої скоринки. В кінці охолоджуємо, щоб вийняти з форми і посипаємо цукровою пудрою.

Рецепт абрикосової шарлотки (фото: кадр з відео)