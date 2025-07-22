Рецепт пухкої абрикосової шарлотки, яка тане у роті: готується дуже легко

Сезон абрикосів у розпалі, тому варто тішити себе і рідних ніжними літніми десертами. Абрикосова шарлотка - ідеальна випічка до чаю, яка неодмінно стане вашим літнім фаворитом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Instagram-сторінку фудблогерки Анни Станкевич.
Інгредієнти на форму 22 см:
Також зверху пиріг перед випіканням можна посипати змішаним цукром з корицею.
Легкий спосіб приготування
З'єднуємо в чаші міксера яйця з цукром та збиваємо 10 хв до пишної форми. Далі додаємо борошно, ваніль та перемішуємо.
Після цього виливаємо тісто у форму та прикрашаємо зверху абрикосами і відправляємо випікатися.
Пиріг випікаємо при 180 градусах приблизно 40-45 хв до гарної золотистої скоринки. В кінці охолоджуємо, щоб вийняти з форми і посипаємо цукровою пудрою.
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