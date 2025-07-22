Рецепт воздушной абрикосовой шарлотки, которая тает во рту: готовится очень легко

Абрикосовая шарлотка: простой рецепт

Ингредиенты на форму 22 см:

абрикосы - 10-12 шт.

яйца - 4 шт.

сахар - 120 г

мука - 150 г

разрыхлитель - 1/2 ч.л

ваниль - по желанию

Также сверху пирог перед выпеканием можно посыпать смешанным сахаром с корицей.

Легкий способ приготовления

Соединяем в чаше миксера яйца с сахаром и взбиваем 10 мин до пышной формы. Далее добавляем муку, ваниль и перемешиваем.

После этого выливаем тесто в форму и украшаем сверху абрикосами и отправляем выпекаться.

Пирог выпекаем при 180 градусах примерно 40-45 мин до хорошей золотистой корочки. В конце охлаждаем, чтобы вынуть из формы и посыпаем сахарной пудрой.

Рецепт абрикосовой шарлотки (фото: кадр из видео)