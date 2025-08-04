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Літній хіт: рецепт освіжаючого кавунового сендвіча, який здивує смаком

Рецепт освіжаючого кавунового сендвіча (колаж: РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Освіжаючий сендвіч із кавуна - новий літній рецепт, який поєднує соковитість фруктів і легкість перекусу. Такий сендвіч не потребує термічної обробки, готується за кілька хвилин і чудово підходить для літніх пікніків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Instagram-сторінку фудблогера Анастасії Станкевич.

Сендвіч з кавуна: легкий рецепт

Інгредієнти на 2 сендвічі:

  • кавунові скибочки - 4 шт.
  • помідор - 1 шт.
  • фіолетова солодка цибуля - 1 шт.
  • моцарела
  • рукола
  • базилік
  • бальзамічний соус

Спосіб приготування

Спочатку кавун потрібно помити та розрізати навпіл. Далі з м'якоті вирізаємо 4 квадратні скибочки.

Приготування сендвіча з кавуна (фото: кадр з відео)

Нарізаємо фіолетову цибулю, помідори та моцарелу невеликими шматочками.

Далі спочатку на кавунову скибку кладемо цибулю, моцарелу, помідори, базилік, руколу, поливаємо бальзамічним соусом та кладемо зверху ще одну кавунову скибку.

Кавуновий сендвіч (фото: кадр з відео)

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