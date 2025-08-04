Літній хіт: рецепт освіжаючого кавунового сендвіча, який здивує смаком

Освіжаючий сендвіч із кавуна - новий літній рецепт, який поєднує соковитість фруктів і легкість перекусу. Такий сендвіч не потребує термічної обробки, готується за кілька хвилин і чудово підходить для літніх пікніків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Instagram-сторінку фудблогера Анастасії Станкевич.
Інгредієнти на 2 сендвічі:
Спосіб приготування
Спочатку кавун потрібно помити та розрізати навпіл. Далі з м'якоті вирізаємо 4 квадратні скибочки.
Нарізаємо фіолетову цибулю, помідори та моцарелу невеликими шматочками.
Далі спочатку на кавунову скибку кладемо цибулю, моцарелу, помідори, базилік, руколу, поливаємо бальзамічним соусом та кладемо зверху ще одну кавунову скибку.
Вас може зацікавити