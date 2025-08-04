Летний хит: рецепт освежающего арбузного сэндвича, который удивит вкусом

Освежающий сэндвич из арбуза - новый летний рецепт, который сочетает сочность фруктов и легкость перекуса. Такой сэндвич не требует термической обработки, готовится за несколько минут и отлично подходит для летних пикников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Instagram-страницу фудблогера Анастасии Станкевич.
Ингредиенты на 2 сэндвича:
Способ приготовления
Сначала арбуз нужно помыть и разрезать пополам. Далее из мякоти вырезаем 4 квадратных ломтика.
Нарезаем фиолетовый лук, помидоры и моцареллу небольшими кусочками.
Далее сначала на арбузный ломтик кладем лук, моцареллу, помидоры, базилик, рукколу, поливаем бальзамическим соусом и кладем сверху еще один арбузный ломтик.
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