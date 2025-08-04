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Летний хит: рецепт освежающего арбузного сэндвича, который удивит вкусом

Рецепт освежающего арбузного сэндвича (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Освежающий сэндвич из арбуза - новый летний рецепт, который сочетает сочность фруктов и легкость перекуса. Такой сэндвич не требует термической обработки, готовится за несколько минут и отлично подходит для летних пикников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Instagram-страницу фудблогера Анастасии Станкевич.

Сэндвич из арбуза: легкий рецепт

Ингредиенты на 2 сэндвича:

  • арбузные ломтики - 4 шт.
  • помидор - 1 шт.
  • фиолетовый сладкий лук - 1 шт.
  • моцарелла
  • руккола
  • базилик
  • бальзамический соус

Способ приготовления

Сначала арбуз нужно помыть и разрезать пополам. Далее из мякоти вырезаем 4 квадратных ломтика.

Приготовление сэндвича из арбуза (фото: кадр из видео)

Нарезаем фиолетовый лук, помидоры и моцареллу небольшими кусочками.

Далее сначала на арбузный ломтик кладем лук, моцареллу, помидоры, базилик, рукколу, поливаем бальзамическим соусом и кладем сверху еще один арбузный ломтик.

Арбузный сэндвич (фото: кадр из видео)

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