Рецепт лінивої лазаньї без духовки: швидко, просто і дуже смачно
Лазанью можна приготувати без духовки та зайвого клопоту. Спробуйте лінивий варіант - усе готується на одній сковороді, без духовки та зайвого клопоту. Ідеально для буденного обіду чи вечері.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Instagram-сторінку фудблогерки Ірини Дімітрової.
Лазанья на сковорідці
Список інгредієнтів:
- фарш - 500 г
- цибуля - 1 шт.
- морква - 1 шт.
- олія - 2-3 ст. л
- очищені нарізані томати у власному сокові - 400 г
- сіль, чорний перець та сушений базилік
- вода - 1 склянка
- листя лазаньї - 150-200 г
- моцарела - 150 г
Легкий спосіб приготування
На невеликій кількості олії обсмажуємо цибулю і моркву декілька хвилин. Далі додаємо фарш і обсмажуємо все разом, розбиваючи фарш на дрібні грудочки.
Рецепт лінивої лазаньї (фото: кадр з відео)
Додаємо в сковорідку томати у власному сокові, сіль, чорний перець і сушений базилік. Перемішуємо і тушкуємо ще декілька хвилин.
Вливаємо воду і щільно викладаємо в сковорідку листи лазаньї, розламані вздовж.
Рецепт лінивої лазаньї (фото: кадр з відео)
Накриваємо кришкою і тушкуємо до готовності листів лазаньї, час приготування залежить від листів. За необхідності в процесі приготування можна доливати водичку.
В кінці посипаємо натертою моцарелою і готуємо під кришкою на повільному вогні ще приблизно 5 хвилин.
Рецепт лінивої лазаньї (фото: кадр з відео)
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