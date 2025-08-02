ua en ru
Сб, 02 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Рецепт ленивой лазаньи без духовки: быстро, просто и очень вкусно

Суббота 02 августа 2025 07:45
UA EN RU
Рецепт ленивой лазаньи без духовки: быстро, просто и очень вкусно Рецепт лазаньи на сковороде, которая быстро готовится (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Лазанью можно приготовить без духовки и лишних хлопот. Попробуйте ленивый вариант - все готовится на одной сковороде, без духовки и лишних хлопот. Идеально для будничного обеда или ужина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Instagram-страницу фудблогера Ирины Димитровой.

Лазанья на сковородке

Список ингредиентов:

  • фарш - 500 г
  • лук - 1 шт.
  • морковь - 1 шт.
  • растительное масло - 2-3 ст. л
  • очищенные нарезанные томаты в собственном соку - 400 г
  • соль, черный перец и сушеный базилик
  • вода - 1 стакан
  • листья лазаньи - 150-200 г
  • моцарелла - 150 г

Легкий способ приготовления

На небольшом количестве масла обжариваем лук и морковь несколько минут. Далее добавляем фарш и обжариваем все вместе, разбивая фарш на мелкие комочки.

Рецепт ленивой лазаньи без духовки: быстро, просто и очень вкусноРецепт ленивой лазаньи (фото: кадр из видео)

Добавляем в сковородку томаты в собственном соку, соль, черный перец и сушеный базилик. Перемешиваем и тушим еще несколько минут.

Вливаем воду и плотно выкладываем в сковородку листы лазаньи, разломанные вдоль.

Рецепт ленивой лазаньи без духовки: быстро, просто и очень вкусно

Рецепт ленивой лазаньи без духовки: быстро, просто и очень вкусноРецепт ленивой лазаньи (фото: кадр из видео)

Накрываем крышкой и тушим до готовности листов лазаньи, время приготовления зависит от листов. При необходимости в процессе приготовления можно доливать водичку.

В конце посыпаем натертой моцареллой и готовим под крышкой на медленном огне еще примерно 5 минут.

Рецепт ленивой лазаньи без духовки: быстро, просто и очень вкусно

Рецепт ленивой лазаньи без духовки: быстро, просто и очень вкусно

Рецепт ленивой лазаньи без духовки: быстро, просто и очень вкусно

Рецепт ленивой лазаньи без духовки: быстро, просто и очень вкусно

Рецепт ленивой лазаньи без духовки: быстро, просто и очень вкусноРецепт ленивой лазаньи (фото: кадр из видео)

Вас может заинтересовать

Читайте РБК-Украина в Google News
Рецепты
Новости
Трамп не исключил переговоров с Путиным до завершения "дедлайна"
Трамп не исключил переговоров с Путиным до завершения "дедлайна"
Аналитика
Холодный душ для президента: как скандал с НАБУ и САП ударил по Зеленскому
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Холодный душ для президента: как скандал с НАБУ и САП ударил по Зеленскому