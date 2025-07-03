Рецепт легкого, але поживного зеленого салату: готується кілька хвилин

Поживний зелений салат: простий рецепт

Інгредієнти для великої порції:

молода капуста - половинка

огірок - 1 шт.

петрушка - 3-4 гілочки

кріп - 3-4 гілочки

авокадо - половинка

горіхи - 30 г

оливкова олія

часник -1 зубчик

мед -1 ч.л меду (за бажанням)

сіль та перець - до смаку

Легкий спосіб приготування

Спочатку потрібно нарізати капусту та огірки будь-якими шматочками. Після цього покладіть у блендер кріп, петрушку, авокадо, горіхи, часник, олію, сіль та перець. Все потрібно перебити.

Заправку додайте до капусти та огірків і перемішайте.

Рецепт корисного зеленого салату (фото: кадр з відео)