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Рецепт легкого, але поживного зеленого салату: готується кілька хвилин

Рецепт смачного зеленого поживного салату з капусти (колаж: РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Зелений поживний салат - ідеальний варіант для швидкого та корисного перекусу. У ньому поєднуються свіжі овочі, зелень і поживні інгредієнти, які забезпечують організм вітамінами, клітковиною та корисними мінералами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Instagram-сторінку фудблогера Анни Станкевич.

Поживний зелений салат: простий рецепт

Інгредієнти для великої порції:

  • молода капуста - половинка
  • огірок - 1 шт.
  • петрушка - 3-4 гілочки
  • кріп - 3-4 гілочки
  • авокадо - половинка
  • горіхи - 30 г
  • оливкова олія
  • часник -1 зубчик
  • мед -1 ч.л меду (за бажанням)
  • сіль та перець - до смаку

Легкий спосіб приготування

Спочатку потрібно нарізати капусту та огірки будь-якими шматочками. Після цього покладіть у блендер кріп, петрушку, авокадо, горіхи, часник, олію, сіль та перець. Все потрібно перебити. 

Заправку додайте до капусти та огірків і перемішайте.

Рецепт корисного зеленого салату (фото: кадр з відео)

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