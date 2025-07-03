Рецепт легкого, але поживного зеленого салату: готується кілька хвилин

Зелений поживний салат - ідеальний варіант для швидкого та корисного перекусу. У ньому поєднуються свіжі овочі, зелень і поживні інгредієнти, які забезпечують організм вітамінами, клітковиною та корисними мінералами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Instagram-сторінку фудблогера Анни Станкевич.
Інгредієнти для великої порції:
Легкий спосіб приготування
Спочатку потрібно нарізати капусту та огірки будь-якими шматочками. Після цього покладіть у блендер кріп, петрушку, авокадо, горіхи, часник, олію, сіль та перець. Все потрібно перебити.
Заправку додайте до капусти та огірків і перемішайте.
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