Рецепт легкого, но питательного зеленого салата: готовится несколько минут

Зеленый питательный салат - идеальный вариант для быстрого и полезного перекуса. В нем сочетаются свежие овощи, зелень и питательные ингредиенты, которые обеспечивают организм витаминами, клетчаткой и полезными минералами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Instagram-страницу фудблогера Анны Станкевич.
Ингредиенты для большой порции:
Легкий способ приготовления
Сначала нужно нарезать капусту и огурцы любыми кусочками. После этого положите в блендер укроп, петрушку, авокадо, орехи, чеснок, масло, соль и перец. Все нужно перебить.
Заправку добавьте к капусте и огурцам и перемешайте.
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