Рецепт ідеальної домашньої аджики: з’їдається швидше, ніж готується!

Рецепт домашньої аджики: простий рецепт

Інгредієнти:

помідори - 2,5 кг

морква - 0,5 кг

болгарський перець - 0,5 кг

яблука - 0,5 кг

червоний перець - 2-3 шт.

часник - 200 г

олія - 200 г

цукор - 100 г

сіль - 30 г

оцет (9%) - 100 мл

Спосіб приготування

Спочатку помідори потрібно пропустити через соковижималку, адже потрібна лише м'якоть. Теж саме потрібно зробити з яблуками.

Помідори та яблука вливаємо в каструлю та ретельно перемішуємо.

Перець очищаємо і пропускаємо разом з часником через м'ясорубку. Моркву потрібно натерти, додати у каструлю та поставити на вогонь.

Періодично помішуючи варіть півтори години. Далі додаємо олію, цукор та сіль. Варимо так ще 40 хвилин. Влийте оцет і з моменту закипання варіть ще рівно 10 хвилин.

Аджику розлийте у стерилізовані банки та закрийте кришкою.

Рецепт аджики (фото: кадр з відео)