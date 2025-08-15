Рецепт ідеальної домашньої аджики: з’їдається швидше, ніж готується!

Домашня аджика - це поєднання стиглих овочів, запашних трав і гостроти перцю. Ділимось перевіреним рецептом домашньої аджики, яку дуже швидко з'їдають.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на YouTube-канал фудблогерки Ірини Онишкевич.
Інгредієнти:
Спосіб приготування
Спочатку помідори потрібно пропустити через соковижималку, адже потрібна лише м'якоть. Теж саме потрібно зробити з яблуками.
Помідори та яблука вливаємо в каструлю та ретельно перемішуємо.
Перець очищаємо і пропускаємо разом з часником через м'ясорубку. Моркву потрібно натерти, додати у каструлю та поставити на вогонь.
Періодично помішуючи варіть півтори години. Далі додаємо олію, цукор та сіль. Варимо так ще 40 хвилин. Влийте оцет і з моменту закипання варіть ще рівно 10 хвилин.
Аджику розлийте у стерилізовані банки та закрийте кришкою.
