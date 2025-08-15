Рецепт идеальной домашней аджики: съедается быстрее, чем готовится!

Рецепт домашней аджики: простой рецепт

Ингредиенты:

помидоры - 2,5 кг

морковь - 0,5 кг

болгарский перец - 0,5 кг

яблоки - 0,5 кг

красный перец - 2-3 шт.

чеснок - 200 г

масло - 200 г

сахар - 100 г

соль - 30 г

уксус (9%) - 100 мл

Способ приготовления

Сначала помидоры нужно пропустить через соковыжималку, ведь нужна только мякоть. Тоже самое нужно сделать с яблоками.

Помидоры и яблоки вливаем в кастрюлю и тщательно перемешиваем.

Перец очищаем и пропускаем вместе с чесноком через мясорубку. Морковь нужно натереть, добавить в кастрюлю и поставить на огонь.

Периодически помешивая варите полтора часа. Далее добавляем масло, сахар и соль. Варим так еще 40 минут. Влейте уксус и с момента закипания варите еще ровно 10 минут.

Аджику разлейте в стерилизованные банки и закройте крышкой.

Рецепт аджики (фото: кадр из видео)