Рецепт идеальной домашней аджики: съедается быстрее, чем готовится!

Рецепт вкусной домашней аджики (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Домашняя аджика - это сочетание спелых овощей, душистых трав и остроты перца. Делимся проверенным рецептом домашней аджики, которую очень быстро съедают.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на YouTube-канал фудблогера Ирины Онишкевич.

Рецепт домашней аджики: простой рецепт

Ингредиенты:

  • помидоры - 2,5 кг
  • морковь - 0,5 кг
  • болгарский перец - 0,5 кг
  • яблоки - 0,5 кг
  • красный перец - 2-3 шт.
  • чеснок - 200 г
  • масло - 200 г
  • сахар - 100 г
  • соль - 30 г
  • уксус (9%) - 100 мл

Способ приготовления

Сначала помидоры нужно пропустить через соковыжималку, ведь нужна только мякоть. Тоже самое нужно сделать с яблоками.

Помидоры и яблоки вливаем в кастрюлю и тщательно перемешиваем.

Перец очищаем и пропускаем вместе с чесноком через мясорубку. Морковь нужно натереть, добавить в кастрюлю и поставить на огонь.

Периодически помешивая варите полтора часа. Далее добавляем масло, сахар и соль. Варим так еще 40 минут. Влейте уксус и с момента закипания варите еще ровно 10 минут.

Аджику разлейте в стерилизованные банки и закройте крышкой.

Рецепт аджики (фото: кадр из видео)

 

