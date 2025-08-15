Рецепт идеальной домашней аджики: съедается быстрее, чем готовится!

Домашняя аджика - это сочетание спелых овощей, душистых трав и остроты перца. Делимся проверенным рецептом домашней аджики, которую очень быстро съедают.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на YouTube-канал фудблогера Ирины Онишкевич.
Ингредиенты:
Способ приготовления
Сначала помидоры нужно пропустить через соковыжималку, ведь нужна только мякоть. Тоже самое нужно сделать с яблоками.
Помидоры и яблоки вливаем в кастрюлю и тщательно перемешиваем.
Перец очищаем и пропускаем вместе с чесноком через мясорубку. Морковь нужно натереть, добавить в кастрюлю и поставить на огонь.
Периодически помешивая варите полтора часа. Далее добавляем масло, сахар и соль. Варим так еще 40 минут. Влейте уксус и с момента закипания варите еще ровно 10 минут.
Аджику разлейте в стерилизованные банки и закройте крышкой.
Вас может заинтересовать: