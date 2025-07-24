Рецепт десерта с черникой, который похож на гигантский эклер: удивит своим вкусом
Карпатка с черникой - это популярный польский десерт, который часто готовят летом. Десерт состоит из двух слоев заварного теста, между которыми - нежный крем и свежая черника.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Instagram-страницу фудблогера Алекса Миля.
Карпатка с черникой
Для теста понадобятся такие ингредиенты:
- молоко - 100 г
- вода - 100 г
- масло - 80 г
- соль - 1/2 ч.л
- мука - 140 г
- яйца - 4 шт.
Для крема:
- молоко - 500 мл
- сахар - 50 г
- ванильный сахар - 10 г
- мука - 20 г
- кукурузный крахмал - 20 г
- масло - 200 г
- яйца - 1 шт.
Ингредиенты для конфи:
- черника - 200 г
- кукурузный крахмал -16 г
- сахар - 30 г
"Этот десерт, как гигантский эклер, который вы захотите съесть", - отметил фудблогер.
Способ приготовления
Сначала нужно поставить на средний огонь кастрюлю, вливаем в нее воду, молоко, добавляем масло и соль. Когда смесь начнет кипеть - всыпьте муку и перемешивайте 2-3 мин.
Снимите с огня и ложкой вымешивайте дальше, чтобы в тесте не было ни одного комочка муки, а все размешалось до однородности.
После этого подождите, чтобы тесто немного остыло и перемешивая - добавляйте по одному большому яйцу. Консистенция теста должна быть такой, чтобы оно не было ни густым, ни жидким.
Разделите тесто на 2 кольца диаметром 18 см, выложите и разровняйте. Выпекайте при 200 С 25 мин - дайте остыть в духовке, не вынимая его.
Тесто для карпатки с черникой (фото: кадр из видео)
Для конфитюра перебейте в пюре чернику или другие ягоды. Добавьте сахар и крахмал и постоянно перемешивая венчиком проварите до загустения. В кастрюлю влейте молоко, добавьте яйцо, сахар, ванильный сахар, щепотку соли, всыпьте муку и крахмал и вымешайте венчиком в однородную массу.
Смесь поставьте на огонь, перемешивая венчиком готовьте до загустения крема. Взбивайте мягкое масло, постепенно добавляя охлажденный заварной крем - все взбейте до однородности.
Крем для карпатки с черникой (фото: кадр из видео)
В кольце выкладываем одну половинку теста, на нее половину заварного крема, далее конфитюр, вторая часть крема, и слегка прижимаем вторым коржом. В конце оставьте настояться в холодильнике на всю ночь.
Карпатка с черникой (фото: кадр из видео)
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