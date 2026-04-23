Ретро-ігри на Steam Deck: Polymega дозволить запускати диски та картриджі

13:23 23.04.2026 Чт
2 хв
Пристрій вартістю 200 доларів підтримує легендарні платформи - від PlayStation 1 до Sega Saturn
aimg Ольга Завада
Polymega представила пристрій для запуску ігор на ПК

Грати у класичні ігри на сучасному залізі тепер можна без використання сумнівних ROM-файлів з інтернету. Нова розробка Polymega Remix пропонує базовий блок та спеціальний застосунок для Windows, які дозволяють перетворити персональну фізичну колекцію ігор на цифрову бібліотеку.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на Polymega.

Які консолі підтримує Polymega Remix

Система використовує зовнішній привід, який підключається до комп'ютера через USB. Після зчитування диска або картриджа гра з’являється у персональній цифровій колекції у застосунку Polymega.

"Якщо ви колекціонуєте ретро-ігри та маєте сумісний ПК або портативний пристрій, Remix створено саме для вас. Гаджет дозволяє зберегти вашу колекцію фізичних ігор так само, як і Polymega Base Unit, але при цьому надає більшу гнучкість у виборі способу та місця гри", - зазначають розробники.

Базова станція за замовчуванням підтримує ігри на компакт-дисках для таких систем:

  • Sony PlayStation 1 та Sega Saturn;
  • Sega CD, Mega CD та 32XCD;
  • Neo Geo CD, TurboGrafx CD та PC-Engine CD.

Для власників картриджів передбачені змінні модулі (адаптери), їх слід купувати окремо. З переваг - вони дозволяють оцифрувати ігри для NES (Dendy), SNES, Sega Genesis, Nintendo 64 та Atari 2600.

Розробники пропонують чимало рішень для любителів ретро-ігор (фото: Polymega)

Технічні можливості та доступність

Застосунок Polymega не просто запускає ігри, а й покращує візуальний досвід геймера. Розробники додали підтримку віртуальних режимів дисплея, які імітують вигляд старих телевізорів, а також можливість застосовувати патчі для ROM-хаків.

На момент запуску система сумісна з Windows та Mac на базі процесорів Intel. Однак виробник обіцяє, що вже найближчими місяцями з’являться версії для iPhone, iPad, Android та сучасних Mac з чипами серії M (ARM).

Ціна базового пристрою Polymega Remix становить 200 доларів (без урахування податків та доставки). Перші поставки геймерам, які оформили замовлення, почнуться вже у травні цього року.

З усім тим розробники наголошують: адаптери для картриджів доведеться докуповувати залежно від того, які саме ретро-консолі є у домашній колекції.

