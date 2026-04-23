Ретро-игры на Steam Deck: Polymega позволит запускать диски и картриджи

Какие консоли поддерживает Polymega Remix

Система использует внешний привод, который подключается к компьютеру через USB. После считывания диска или картриджа игра появляется в персональной цифровой коллекции в приложении Polymega.

"Если вы коллекционируете ретро-игры и имеете совместимое ПК или портативное устройство, Remix создан именно для вас. Гаджет позволяет сохранить вашу коллекцию физических игр так же, как и Polymega Base Unit, но при этом предоставляет большую гибкость в выборе способа и места игры", - отмечают разработчики.

Базовая станция по умолчанию поддерживает игры на компакт-дисках для таких систем:

Sony PlayStation 1 и Sega Saturn;

Sega CD, Mega CD и 32XCD;

Neo Geo CD, TurboGrafx CD и PC-Engine CD.

Для владельцев картриджей предусмотрены сменные модули (адаптеры), их следует покупать отдельно. Из преимуществ - они позволяют оцифровать игры для NES (Dendy), SNES, Sega Genesis, Nintendo 64 и Atari 2600.

Разработчики предлагают немало решений для любителей ретро-игр (фото: Polymega)

Технические возможности и доступность

Приложение Polymega не просто запускает игры, но и улучшает визуальный опыт геймера. Разработчики добавили поддержку виртуальных режимов дисплея, которые имитируют вид старых телевизоров, а также возможность применять патчи для ROM-хаков.

На момент запуска система совместима с Windows и Mac на базе процессоров Intel. Однако производитель обещает, что уже в ближайшие месяцы появятся версии для iPhone, iPad, Android и современных Mac с чипами серии M (ARM).

Цена базового устройства Polymega Remix составляет 200 долларов (без учета налогов и доставки). Первые поставки геймерам, которые оформили заказ, начнутся уже в мае этого года.

При всем при этом разработчики подчеркивают: адаптеры для картриджей придется докупать в зависимости от того, какие именно ретро-консоли есть в домашней коллекции.