Дешевше, але без головного хіта: Microsoft радикально змінила умови Game Pass

Нова очільниця Xbox Аша Шарма оголосила про перегляд стратегії Game Pass, назвавши попередню ціну "занадто високою для багатьох гравців". Такий крок Microsoft виглядає як спроба повернути лояльність аудиторії, проте фанатам головного військового шутера доведеться переглянути свій бюджет.

З 21 квітня вартість підписок у США (які є орієнтиром для глобального ринку) суттєво знизилася.

Так, для Game Pass Ultimate ціна впала з 29,99 до 22,99 доларів на місяць (знижка близько 23%). Своєю чергою, вартість PC Game Pass знижена з 16,49 до 13,99 доларів на місяць (знижка 22%).

За словами Аші Шарми, компанія прагне еволюціонувати разом із потребами гравців. Заява перегукується з внутрішніми документами Microsoft, що просочилися у мережу минулого тижня, де йшлося про "критичне сповільнення росту кількості підписників".

Call of Duty тепер не "у подарунок"

Головна новина для фанатів франшизи Activision - скасування "day-one" доступу. Тепер нові частини Call of Duty не з'являтимуться у Game Pass одночасно зі світовим релізом. Передплатники зможуть отримати їх у бібліотеці лише наступного святкового сезону (тобто через рік після виходу).

Старі частини серії залишаться доступними у каталозі, проте нові ігри доведеться купувати окремо. За даними аналітиків, цей крок допоможе Microsoft компенсувати близько 300 мільйонів доларів від прямих продажів, які компанія втратила через включення CoD у підписку.

"Наші гравці охоплюють широкий спектр географічних регіонів, уподобань та смаків. Хоча немає єдиної моделі, яка найкраще підходить для всіх, ця зміна відповідає численним відгукам, які ми отримали", - зазначили у Microsoft.

Які наслідки?

Зниження цін від Microsoft відбувається на фоні тотального здорожчання інших стрімінгових гігантів. На початку 2026 року про суттєве підвищення вартості планів уже оголосили Netflix, Spotify, CrunchyRoll та YouTube Premium.

Регулятори, зокрема Федеральна торгова комісія США (FTC), раніше критикували Microsoft за підвищення цін після поглинання Activision Blizzard. Саме тому несподіваний крок може стати відповіддю на антимонопольні претензії, одночасно дозволяючи техногіганту відбити витрати на купівлю ігрової студії за рахунок прямих продажів Call of Duty.