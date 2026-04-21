Sony змінює умови використання PlayStation: за що доведеться "платити" персональними даними

19:41 21.04.2026 Вт
2 хв
Нові правила передбачають обов'язкову верифікацію віку, без якої гравці втратять можливість спілкуватися в ігрових чатах
aimg Ольга Завада
Sony впроваджує нові інструменти захисту, спрямовані на створення безпечного ігрового середовища. Масштабне розгортання системи у всьому світі розпочнеться вже цього року.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на Vice.

Нова політика Sony зосереджена виключно на інструментах взаємодії між гравцями. Компанія наголошує, що основні сервіси консолі залишаться доступними навіть без проходження перевірки.

Гравці зможуть і надалі запускати придбані ігри, збирати трофеї та здійснювати покупки у PlayStation Store.

Однак доступ до повідомлень та голосового чату буде автоматично заблоковано до моменту підтвердження особи. "Підтвердьте свій вік, щоб продовжувати користуватися функціями спілкування" - йдеться в електронних листах, які вже розсилає техпідтримка клієнтам.

Sony зазначає, що цей крок є частиною дотримання глобальних регуляторних норм та захисту сімейного контенту.

Як проходитиме верифікація?

У компанії стверджують, що процедура є одноразовою і зазвичай триває лише кілька хвилин. Для підтвердження віку Sony пропонує три варіанти на вибір:

  • Використання системи розпізнавання обличчя;
  • Завантаження офіційного посвідчення особи (ID-картка, паспорт);
  • Підтвердження через номер телефону.

Попри обіцянки про швидкий процес, на форумах користувачі вже скаржаться на технічні збої. Cайт верифікації не витримує напливу відвідувачів, а це призводить до затримок та помилок при спробі входу.

Чому це відбувається?

Рішення Sony не є унікальним для ринку. Аналогічні вимоги щодо підтвердження віку вже діють на платформах Discord та Roblox. Ба більше, користувачі зазначають, що головний конкурент - Microsoft Xbox - запровадив схожі правила близько шести місяців тому.

Такі структурні зміни зумовлені посиленням законодавства у сфері онлайн-безпеки дітей у багатьох країнах. Для гравців це означає, що соціальні функції консолей, які раніше були відкриті за замовчуванням, відтепер вимагають офіційного підтвердження особи.

Sony планує розпочати примусове виконання нових вимог у вибраних регіонах вже до кінця 2026 року.

"Дружба" може відновити роботу, Україна завершила ремонт, - Зеленський
