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Республиканцы разъяренные из-за обвинений Трампа в фальсификациях, - CNN

США, Четверг 05 ноября 2020 03:08
Республиканцы разъяренные из-за обвинений Трампа в фальсификациях, - CNN
Фото: Дональд Трамп (flickr)
Автор: РБК-Украина

В Республиканской партии ослабляется поддержка действующего президента Дональда Трампа из-за его беспочвенных обвинений избирательных комиссий в фальсификациях. Республиканцы "теряют терпение".

Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник, близкий к Белому дому.

По словам источника, Трамп "обескровливает республиканскую поддержку".

"Представители Республиканской партии начинают терять терпение из-за поведения президента Трампа, который безосновательно утверждает, что в результате мошенничества теряет президентство", - отмечает канал.

Напомним, в ОБСЕ раскритиковали заявления действующего президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа о якобы массовых нарушениях на выборах. Такие заявления вредят доверию к демократическим институтам США.

Ранее Трамп заявил о нарушениях в некоторых округах штата Мичиган, где лидирует его конкурент Джо Байден, и попросил суд остановить подсчет голосов.

Кроме того, в штабе Трампа заявляли о намерении просить суд объявить пересчет голосов в штате Висконсин, где также лидирует представитель демократов Байден.

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