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Республіканці розлючені через звинувачення Трампа у фальсифікаціях, - CNN

США, Четвер 05 листопада 2020 03:08
Республіканці розлючені через звинувачення Трампа у фальсифікаціях, - CNN
Фото: Дональд Трамп (flickr)
Автор: РБК-Україна

В Республіканської партії послаблюється підтримка чинного президента Дональда Трампа через його безпідставні звинувачення виборчих комісій у фальсифікаціях. Республіканці "втрачають терпець".

Про це повідомляє CNN з посиланням на джерело, наближене до Білого дому.

За словами джерела, Трамп "знекровлює республіканську підтримку".

"Представники Республіканської партії починають втрачати терпець через поведінку президента Трампа, який безпідставно стверджує, що внаслідок шахрайства втрачає президентство", - зазначає канал.

Нагадаємо, в ОБСЄ розкритикували заяви чинного президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа про нібито масові порушення на виборах. Такі заяви шкодять довірі до демократичних інституцій США.

Раніше Трамп заявив про порушення у деяких округах штату Мічиган, де лідирує його конкурент Джо Байден, та попросив суд зупинити підрахунок голосів.

Крім того, у штабі Трампа заявляли про намір просити суд оголосити перерахунок голосів у штаті Вісконсин, де також лідирує представник демократів Байден.

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