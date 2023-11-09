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У республіканців розкритикували противників допомоги Україні: "У Путіна і Сі слинки течуть"

Фото: російський диктатор Володимир Путін і голова КНР Сі Цзіньпін (GettyImages)
Автор: Володимир Костирін

Представниця Республіканської партії США, одна з потенційних кандидатів на президентських виборах Ніккі Хейлі розкритикувала колег, які виступають проти надання Україні оборонної допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на The Hill.

За її словами, подібна позиція з боку американських політиків грає на руку, зокрема, російському диктатору Володимиру Путіну.

Так, Хейлі, колишній посол США в ООН, відреагувала на недавні скандальні висловлювання іншого можливого кандидата в президенти Штатів, республіканця Вівека Рамасвамі, який виступає проти подальшої підтримки України.

На думку Хейлі, іноземні лідери, такі як керівник РФ та президент Китаю Сі Цзіньпін, "пускають слину" від ідеї, що її колега від Республіканської партії Рамасвамі може виграти президентські вибори наступного року.

"Я кажу вам, що у Путіна і президента Сі слинки течуть при думці, що хтось на зразок нього може стати президентом", - заявила вона під час виступу на дебатах.

Крім того, Хейлі назвала Рамасвамі "покидьком".

Що передувало

Раніше республіканець Вівек Рамасвамі на виступі в Майямі, висловлюючись проти надання Україні оборонної допомоги, назвав президента Володимира Зеленського "нацистом", чим спровокував скандал та викликав хвилю критики, зокрема з боку колег по партії.

Після цього у передвиборному штабі спробували виправдати слова Рамасвамі. Там стверджують, що він "не це мав на увазі", а саме випадок у парламенті Канади у вересні, куди було запрошено 98-річного Ярослава Гунька, який служив у дивізії "Галичина", на виступ українського президента.

Проте речниця кандидата Тріша Маклафлін визнає, що без контексту зауваження Рамасвамі можна "легко зрозуміти неправильно".

Допомога Україні від США

Раніше у жовтні президент США Джо Байден запросив у Конгреса США 106 млрд доларів для допомоги Україні та Ізраїлю. Пакет включає 61 млрд доларів для України та 14,3 млрд доларів для Ізраїлю.

Пізніше новий представник Палати Представників США Майк Джонсон запропонував не поєднувати в один пакет нову допомогу Україні та Ізраїлю. Додамо, що 2 листопада він анонсував внесення до Конгресу пакета, до якого увійде фінансування допомоги Україні та захисту кордонів.

У Білому домі раніше заявили, що Штати практично вичерпали всі кошти, виділені для допомоги Україні, і залишилося лише 4%.

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Допомога УкраїніРеспубліканська партія США