Залишилося 4%. США витратили майже всі кошти, які були виділені на допомогу Україні

Сполучені Штати Америки практично вичерпали всі кошти, які були виділені для допомоги Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву координатора Ради національної безпеки Білого дому Джона Кірбі .

"Американські кошти для України вичерпані на 96%", - ідеться в заяві.

Кірбі уточнив, що залишилося близько 4% коштів, які Вашингтон ще може витратити на допомогу для України.

Також координатор Ради національної безпеки Білого дому сказав, що США вірять, що Україна може повернути свою територію, хоча і визнав, що прогрес був повільним.

Допомога Україні від США

Нагадаємо, раніше у жовтні президент США Джо Байден запросив у Конгресу США 106 млрд доларів для допомоги Україні та Ізраїлю. Пакет включає 61 млрд доларів для України та 14,3 млрд доларів для Ізраїлю.

Пізніше новий речник Палати Представників США Майк Джонсон запропонував не об'єднувати в один пакет нову допомогу Україні та Ізраїлю. Він хоче, щоб у Палаті представників голосували за такі ініціативи окремо.

Додамо, що 2 листопада Джонсон анонсував внесення на розгляд Конгресу пакета, до якого увійде фінансування допомоги Україні та захисту кордонів.

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Вашингтон має план дій щодо надання допомоги Україні, яка продовжує відбивати повномасштабну військову агресію РФ.